SPINEA (VENEZIA) Per una settimana gli spinetensi sono rimasti appesi alla speranza, in un silenzio che faceva pensare che il miracolo potesse accadere. Purtroppo erano troppo gravi le condizioni nelle quali Yuri Cosmo era arrivato in ospedale, dopo il terribile incidente nel suo laboratorio. Precipitato dal tetto del capannone, sul terreno della sua azienda in via delle Macchine, era caduto a terra con violenza.

Già quando erano arrivati i soccorsi era chiaro che la situazione fosse drammatica. Per alcuni giorni il 55enne è rimasto aggrappato alla vita, circondato dall’affetto dei suoi cari. Purtroppo però non c’era più niente da fare per salvarlo e ieri l’uomo se ne è andato.

IL DOLORE

Una notizia che sconvolge una comunità, quella spinetense, che si era dimostrata molto legata e affezionata a Cosmo e alla sua famiglia, impegnata in vari contesti e molto nota a Spinea. Il 55enne, artigiano del pane, era titolare della Cosmopan e oltre al laboratorio nel quale è avvenuto l’incidente, in città aveva anche due panifici, uno in piazza Dante e l’altro in via Roma. Sono centinaia i messaggi che sono stati pubblicati in questi giorni. Parole con le quali si voleva dare forza all’uomo ed esprime affetto e vicinanza a sua moglie, Federica Garbin, che lavorava con lui, ai figli, ai 3 fratelli Lara, Sunita e Arjuna e a tutto il resto della famiglia. Yuri Cosmo ha iniziato l’attività di Cosmopan nel 1996 ma quella di fare il pane era una passione di famiglia. Per Cosmopan era infatti un anno speciale, quello del mezzo secolo: il panificio era infatti nato nel 1973 su iniziativa del padre, Gaetano Cosmo, grande panettiere. Il figlio Yuri, al quale aveva trasmesso la passione e le mani d’oro, era subentrato in negozio a soli 18 anni, continuando a portare avanti l’attività e a sfornare le specialità che a Spinea tutti conoscono.



L’INCIDENTE

Con il passare degli anni, insieme alla moglie aveva aperto un altro punto vendita in piazza Dante: un negozio più grande nel quale vendere anche salumi, articoli di gastronomia ma anche di caffetteria. Sabato scorso, però, il terribile incidente. Erano le sei del mattino quando, all’improvviso, Yuri Cosmo, per motivi che lo Spisal si è incaricato di verificare, è caduto dal tetto. Sulla base delle testimonianze raccolte, sembra che l’uomo, imprenditore della città, intorno alle 6 del mattino fosse salito sul tetto del laboratorio in zona industriale a Spinea per accertarsi delle condizioni della copertura dopo i casi di maltempo dei giorni precedenti. Da lì sarebbe caduto, non si sa se sia scivolato o se la causa fosse proprio lo stato del tetto, fortemente danneggiato. Il volo di oltre 5 metri gli ha procurato delle ferite gravissime.

Immediato l’intervento dei soccorsi: i medici del Suem lo avevano rianimato immediatamente ma avevano compreso subito quanto la situazione fosse grave. Poi l’uomo era stato portato d’urgenza all’ospedale, dove era stato ricoverato in codice rosso. Le condizioni erano drammatiche e per giorni la famiglia era rimasta accanto a lui. Una notizia terribile anche per tanti clienti, quella della sua scomparsa. “Forza Yuri, preghiamo per te”, “Ti aspettiamo”, “Sei forte”, scrivevano tutti gli amici e i clienti. Tanti anche i messaggi di amministratori che negli anni avevano avuto l’occasione di collaborare con Cosmopan per tante iniziative cittadine. Su questo tono anche i messaggi degli amici con i quali la domenica giocava a calcio. Ora la città si prepara a stare vicino alla famiglia, in un momento di grande disperazione.