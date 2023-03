MESTRE - Licenziati in tronco: 14 dipendenti dell'hotel Russott di San Giuliano su una ventina in totale sono stai lasciati a casa dopo aver rifiutato di trasferirsi in altri hotel del Gruppo Rgh, Russotti gestioni hotels, a Milano, Roma e Siracusa. La notizia è emersa ieri mattina in Consiglio regionale del Veneto a seguito di un'interrogazione della capogruppo del Movimento 5 Stelle, Erika Baldin. Già dalla fine della scorsa stagione estiva il Gruppo aveva annunciato che avrebbe trasformato la struttura di Mestre in stagionale, aperta quindi solo d'estate sostenendo che, anche dopo la fine dell'emergenza Covid, gli aumenti dei costi dell'energia e degli approvvigionamenti, oltre ai numeri in calo delle presenze, non giustificavano più l'apertura tutto l'anno.

L'assessore Francesco Calzavara (Bilancio e Patrimonio) ieri ha confermato la disponibilità dei centri per l'impiego a prendere in carico i lavoratori in un percorso di aggiornamento delle proprie competenze professionali, con possibilità di beneficiare del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori: «Le politiche attive disponibili dovrebbero portare auspicabilmente alla ricollocazione di tutti i lavoratori, considerato che il turismo è ripartito dopo il Covid e così le nuove assunzioni nel settore». Anche l'Ava (Associazione veneziana albergatori) nei mesi scorsi, considerata la necessità di personale in molte altre strutture, aveva avanzato una proposta di ricollocazione, ed era stata offerta assistenza, e contributo economico, per chi ha la possibilità di anticipare la pensione attraverso la Naspi. L'esponente dei 5 Stelle ha sostenuto la necessità di sostenere chi perde il lavoro, «e tale attenzione deve esserci anche a livello governativo, specie per chi fatica a ricollocarsi entro un ragionevole lasso di tempo. Tutti auspichiamo che ci sia una possibilità di reimpiego, compatibile con le competenze di ciascuno, a distanza congrua dall'abitazione di chi lavora ed è chiamato a spostarsi. Le crisi aziendali venete peraltro continuano a essere all'ordine del giorno». I sindacati impugneranno i licenziamenti perché li ritengono illegittimi. L'ex hotel Ramada, oggi Russott, era nato negli anni Ottanta a ridosso dell'area verde abbandonata che nel 2004 sarebbe diventata il parco di San Giuliano: quando aprì fu un mezzo scandalo perché nessuno si aspettava un hotel di lusso in quell'area, ma un ostello; in breve diventò uno dei centri della vita politica cittadina ospitando incontri e convegni. Da tempo, però, la convegnistica è praticamente scomparsa, se si esclude qualche evento come la fiera internazionale dei tatuaggi.