Sciopero alla Malvestio: «Venticinque dipendenti da licenziare, e senza preavviso»

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Sciopero con presidio fuori dai cancelli della Malvestio a Villanova di Camposampiero, venerdì 17 dalle 14 alle 17, per contestare la scelta dell'azienda di licenziare 25 dipendenti su 202.

I lavoratori e le lavoratrici della Malvestio - secondo una nota - hanno deciso di incrociare le braccia anche a seguito dell'incontro con l'azienda in cui la proprietà ha confermato la volontà di licenziare con i criteri di legge, scegliendo chi mandare via senza preavviso, seppure a fronte di un minimo indennizzo, mentre le organizzazioni sindacali, in via prioritaria, hanno richiesto fosse utilizzato come unico criterio quello della volontarietà da parte dei dipendenti, con successiva disponibilità da parte dei sindacati a contrattare una congruo incentivo all'esodo.

La Malvestio è una società a socio unico fondata 80 anni fa a Villanova di Camposampiero che produce e commercializza arredi per strutture ospedaliere e per case di riposo, è quindi, ovvio che negli anni 2020 e 2021 il suo fatturato sia stato molto più alto di quelli del 2019 e del 2023.