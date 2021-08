I residenti notano un gruppo di persone: trovati 20 clandestini a Gruaro

GRUARO (VENEZIA) - Un gruppo di clandestini, una ventina in tutto, sono stati rintracciati questa mattina a Gruaro (Venezia) dai carabinieri, su segnalazione di alcuni residenti. Maggiorenni e provenienti dal Bangladesh, sono stati portati presso la Compagnia di Portogruaro, che con gli agenti del commissariato locale sta gestendo le incombenze amministrative del caso. I militari dell'Arma suppongono che siano stati scaricati da un mezzo su ruote, probabilmente un tir che viaggiava in autostrada. Non si esclude che il numero degli irregolari identificati sia destinato a crescere nelle prossime ore.