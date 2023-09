Infestazione di granchi blu, il console della Corea del sud a Venezia: «Da noi è un piatto prelibato, vogliamo acquistarli»

VENEZIA - La delegazione della Corea del Sud a Milano, guidata dal console Kang Hyung Shik, è stata ricevuta a Venezia dall'assessore regionale alla Pesca, Cristiano Corazzari, per discutere sulla possibile esportazione del famigerato granchio blu, molto apprezzato nel Paese asiatico, ma che in Veneto è un'emergenza ambientale.

«È stato un incontro dai risvolti pratici - spiega Corazzari - in Corea il granchio blu è un prodotto molto apprezzato a tavola, è una prelibatezza ricercatissima. Il console è venuto a sapere dell'emergenza esplosa in questi mesi in Veneto con questa specie invasiva in continua crescita, e ci ha chiesto un incontro.

Abbiamo illustrato la situazione emergenziale che stiamo vivendo, abbiamo spiegato che i nostri pescatori tirano su con le reti fino a 150 quintali di prodotto al giorno. I coreani sono interessati a importare il granchio blu, noi siamo al fianco dei pescatori e delle nostre aziende per facilitare questo incontro tra domanda e offerta. Forniremo loro una lista di organizzazioni dei produttori, oltre ovviamente al contatto con il distretto della pesca delle province di Rovigo e Venezia, i due territori più coinvolti nell'emergenza. In questo modo nasceranno i contatti tra le ditte commerciali».

Per il presidente regionale Luca Zaia «questo incontro è un esempio del nostro sforzo importante e quotidiano. Siamo impegnati ogni giorno per metter in fila una serie di iniziative al fine di fronteggiare l'emergenza granchio blu, ma anche per sostenere il mercato e una economia che aiuti i pescatori ad avere un minimo di ristoro dalla vendita del prodotto, ben sapendo - conclude - che non è questa la soluzione definitiva che metterà la parola fine a questo flagello».