Il "Grana" è solo "padano": il Tribunale di Venezia "stronca" azienda dell'Est

VENEZIA - La denominazione "Grana" può essere accostata solo all'aggettivo "Padano" «e ogni altro uso è improprio»: questo, in sintesi, ha stabilito il Tribunale di Venezia a cui si era rivolto il Consorzio di tutela per segnalare un utilizzo non corretto e reiterato del termine, da parte di una ditta che produce formaggio in Repubblica Ceca. «Anche stavolta, l'azione del Consorzio di tutela - spiega una nota - è stata decisiva per fermare il tentativo di commercializzare un prodotto evocando un marchio Dop della nostra tradizione gastronomica». Ne dà notizia Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia .