​Vannacci e Sgarbi "Leoni d'oro" con De Laurentiis e il ds del Venezia

VENEZIA - Tante eccellenze hanno riempito ieri il parterre del Gran Premio Internazionale di Venezia, Oltre ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha ricevuto il Leone d'oro per meriti sportivi il direttore sportivo e general manager del Venezia Football Club Filippo Antonelli, che a settembre aveva già ricevuto una targa del Leone d'oro, l'altro ieri è arrivata anche la massima carica del riconoscimento: grande l'emozione di Antonelli, che ha ricevuto il premio riconosciuto a livello mondiale proprio nei giorni in cui il club arancioneroverde festeggia i 116 anni di storia. «Dopo aver avuto l'onore di ritirare la targa del Leone d'Oro ha detto Antonelli -, poter ricevere oggi anche questo prezioso riconoscimento internazionale è per me motivo di grande orgoglio e rappresenta uno stimolo ulteriore a svolgere il mio lavoro per il club e per la città con il massimo dell'impegno e della dedizione.

Ringrazio di cuore, anche in questa occasione, il presidente Sileno Candelaresi e tutto il comitato».

I RICONOSCIMENTI

Tra mattina e pomeriggio i premiati sono stati premiti complessivamente 16. Tra questi, l'ex presidente della Repubblica del Montenegro, in carica fino allo scorso giugno, Milo Dukanovic, il sottosegretario ai Beni culturali e critico d'arte Vittorio Sgarbi, il generale Roberto Vannacci con il suo contestatissimo libro, il cantautore Red Canzian dei Pooh, autore del musical su Casanova che è diventato anche un film, il professor Camillo Ricordi, l'albergatrice veneziana Marina Zuin Caselli e l'ingegner Massimiliano Marini. La premiazione è stata presentata da Luz Adriana Sarcinelli, mentre il patron della manifestazione è riuscito a mettere insieme un mix molto ricco. La mattinata si è aperta con gli inni nazionali di Italia e Montenegro, come gesto di omaggio verso l'ex presidente. «Grazie - ha detto Dukanovic - per questo riconoscimento che oggi mi date, segno di amicizia e rispetto anche verso il mio Paese. Così si consolida anche il rapporto con Venezia». Sgarbi, brillante come al solito, ha ribadito l'importanza di Venezia nel panorama non solo italiano, ma anche internazionale. Felice anche il "Pooh" Red Canzian. «Ricevere un premio che arriva dalla mia terra ha per me un valore ancora maggiore - ha aggiunto Canzian - Tra qualche anno festeggerò 60 anni di carriera e vorrei condividere questo riconoscimento con mia moglie Beatrice. In questi ultimi anni ho frequentato molto Venezia per il mio spettacolo Casanova e debbo dire che Venezia è una città che mi è molto cara».



L'ALBERGATRICE

L'albergatrice Zuin Caselli si è dichiarata, insieme alla figlia, profondamente orgogliosa. «Nei nostri hotel - ha concluso - da quando ho assunto la guida dopo la morte di mio marito, abbiamo sempre cercato di certificarci e di puntare su un gruppo di lavoro di giovani che valorizza molto anche la figura femminile. E infatti la nostra direttrice è una donna. Ci teniamo molto a questa attività che ha radici, cuore e anima veneziana».