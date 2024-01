MESTRE - Pronti, via! Apre questa mattina la pista di go kart all’interno del “Porte di Mestre”, al piano superiore dove un tempo si trovava una parte dell’ipermercato Auchan. Un circuito lungo mezzo chilometro che è il più grande del mondo realizzato dentro ad un centro commerciale. Insomma, Mestre per una volta può vantarsi di un record, mentre per l’inaugurazione ufficiale che si terrà in febbraio, viene già annunciata una novità praticamente unica nel panorama nazionale, visto che la PGK Design, la società creata da Paolo Gagliardini, pilota e campione a livello nazionale ed internazionale di karting che ha realizzato kartodromi in mezzo mondo, compresi Stati Uniti e Cina, farà di questo circuito il suo biglietto da visita da mostrare agli investitori che arriveranno da tutti i Paesi.



FINO A 50 ALL’ORA

Ieri, primo giorno con tutte le serrande alzate ma con la pista ancora off-limits, è stato praticamente un pellegrinaggio di clienti e curiosi che chiedevano quando aprirà il circuito. Ed è stata Elga Messina, l’architetto della Pgk (con un passato da assessore “tecnico” nell’ex Giunta Ferro di Chioggia) che ha visto per prima in quello spazio la possibilità di realizzare una pista di go kart, a portare a Gagliardini l’autorizzazione per la “messa in esercizio” rilasciata dal Comune. «I tecnici comunali sono stati eccezionali, perché abbiamo fatto una cosa completamente nuova» sottolinea Messina. «Questo non è un kartodromo, né una pista agonistica - spiega l’ex campione, ora affermato imprenditore -, ma un posto per divertirsi sui go kart». Go kart che sono gioiellini da 16mila euro l’uno (avete letto bene: sedicimila euro) e ce ne sono 28 grandi, otto per bambini ed uno doppio per chi ha bisogno di farsi accompagnare, tutti elettrici e che possono raggiungere i 50 chilometri orari su questa pista che sfiora i 500 metri snodandosi su una superficie di 5mila metri quadri. E tutto ipertecnologico e controllato da decine di telecamere: «Sul circuito possono correre 14 kart per turno ad una velocità di 44 chilometri l’ora, ma con in pulsante boost che si può azionare ad ogni giro per avere una “sovrapotenza” fino a 50 chilometri per 5 secondi - riprende Gagliardini -. Tutti possono controllare i loro tempi sugli schermi o in una App, e la pista viene controllata costantemente dai nostri tecnici che, da remoto, possono rallentare o fermare i kart in caso di necessità».



IL PROGETTO

L’idea di realizzare questo circuito è scattata nella prima metà dell’anno scorso, subito fatta propria anche dalla direzione del centro commerciale Porte di Mestre che era nel pieno della ristrutturazione completata pochi mesi fa. «Siamo entrati qui il 2 novembre scorso ed era ancora come era stato lasciato dall’Auchan - riprende Elga Messina -. In due mesi abbiamo trasformato tutto». Per la PGK Design un impianto del genere è in grado di richiamare clienti in un raggio di 100 chilometri, ma in queste settimane sono arrivate richieste anche oltre, perfino da Milano, e ci sono già prenotazioni per eventi aziendali. «In strutture simili vediamo molte famiglie nei weekend, tanti appassionati durante la settimana e un 27 per cento di ragazze» aggiunge Gagliardini. In attesa dell’inaugurazione di febbraio, il circuito inizia da oggi una fase di rodaggio anche negli orari: sarà aperto da mattina a sera nei fine settimana, e dal pomeriggio negli altri giorni.