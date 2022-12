VENEZIA - È morto a Oslo, all'età di 98 anni, Gino Scarpa, pittore, scultore e incisore veneziano, che dagli anni Settanta aveva scelto di vivere e operare in Norvegia, riuscendo nelle sue opere a mostrare le influenze sia della scuola veneziana che della mitologia nordica.

SCUOLA VENEZIANA

Considerato il decano degli artisti italiani in Norvegia, Gino Scarpa era nato a Venezia nel 1924, figlio di Linda Gaggio e Silvio Scarpa. Venezia non è solo la sua città natale, ma è sempre stata la musa ispiratrice nella sua opera artistica. A Venezia studiò architettura dal 1945 al 1948. Qui ebbe il suo esordio come pittore nel 1946. Grande appassionato della montagna, si stabilì sull'Alpe di Siusi dal 1949 al 1957, lavorando come guida alpina sulle Dolomiti e istruttore del soccorso alpino. Dal 1953 al 1957 insegnò Storia dell'arte al liceo di Bressanone. Si stabilì quindi a Copenaghen dal 1957 al 1971, compiendo studi di grafica a Malmö (Svezia) sotto la guida di Bertil Lundberg dal 1961 al 1970. Si stabilì infine a Oslo nel 1970, acquistando la cittadinanza norvegese nel 1978.

LE MOSTRE

Ha esposto in diverse personali in Italia, Austria, Danimarca, Svezia, Norvegia, Germania, Belgio, Francia, Usa, America Latina e Singapore. Ha partecipato tre volte alla Biennale di Venezia e più volte alla biennale di Cracovia, Lubiana, Eidelsberg e Fredrikstad. Sue opere sono state acquistate dalla Galleria di Ca' Pesaro e quella di Roma, lo Statens Museum for Kunst di Copenaghen, la Nasjonalgalleriet di Oslo, il Moma di New York.