VENEZIA - Che un’ordinanza aggiornata sule soprattutto tantisullasiano necessari è un dato di fatto. Non ci sono solo i taxi e assimilati a correre a più non posso in laguna. Esistono anche flotte diutilizzabili in un’automobile che vengono portati a 60 cavalli e oltre e volano letteralmente sull’acqua. Lo fanno di giorno e lo fanno di notte. Corrono singolarmente e corrono anche in gruppi da due, dando l’impressione di fare delle vere e proprie gare clandestine di velocità. Per lo più i protagonisti di queste continue incursioni irresponsabili hanno: corrono in mezzo alle barche, si mettono a cavalcioni del motore come se questo fosse uno stallone da domare, volano di notte a luci spente e passano ad ogni ora accanto alle motonavi spruzzando i turisti provenienti da Punta Sabbioni che di solito se la cavano con una risata. Non c’è però niente da ridere, perché dietro ad ognuno di questi