Nuova stangata per Galan: deve 760mila euro alla Regione Veneto

di Nicola Munaro

VENEZIA - Giancarlo Galan, l'ex Doge, l'uomo che - per sua stessa ammissione - era il Nordest, adesso deve risarcire la Regione del Veneto. Quello stesso ente sul cui scranno più alto ha seduto per la bellezza di quindici anni ininterrotti. La sentenza, perché di questo si tratta a tutti gli effetti, la mette nero su bianco la Corte dei Conti che condanna Galan a risarcire con 764.400 euro la Regione per aver dirottato alla ristrutturazione di beni del Patriarcato i fondi in realtà destinati dalla Legge Speciale per Venezia al disinquinamento e alla salvaguardia della laguna. Per il Collegio contabile - presieduto dal giudice Maurizio Mazza - l'ex governatore del Veneto si è macchiato di «una condotta gravissima ed inescusabile» che invece non ha coinvolto l'ex assessore Renato Chisso, pure lui imputato di fronte alla Corte dei Conti per quel dirottamento di fondi ma assolto.