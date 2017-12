Furto da 30mila euro in un pullman a Arino, inseguiti e arrestati a Firenze

VENEZIA - Svuotano un pullman nell'area di servizio di Arino di Dolo, vengono inseguiti in autostrada per centinaia di chilometri e alla fine arrestati a Firenze. Cinque ladri cileni sono stati tallonati dalla polizia stradale dal Veneto fino a Firenze e poi catturati all'uscita di un ristorante. La "batteria" il 27 novembre aveva svaligiato un pullman di turisti malesi nell'area di servizio 'Arino Ovest', nel comune di Dolo (Venezia), portando via denaro, borse griffate, cellulari e videocamere per circa 30.000 euro. Sono stati trovati grazie alle telecamere delle autostrade: la Polstrada ha ricavato dalle immagini la targa dell'auto, a noleggio, su cui viaggiavano. Rintracciati al casello di Venezia e poi all'uscita dalla rete autostradale a Firenze Scandicci sull'A1. I cileni, pedinati da auto civetta, ieri sono stati individuati all'aeroporto di Pisa, dove hanno fatto un giro, poi sono tornati a Firenze fermandosi in via Alamanni, in un garage. Sono andati a cena in un ristorante e gli agenti li hanno aspettati all'esterno. Quando sono usciti li hanno arrestati in flagranza poiché portavano un trolley bianco rubato a una turista giapponese che stava mangiando e non si era accorta del furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA