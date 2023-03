SALZANO - Stava portando la torta in auto quando un furgone l’ha travolto. Il conducente, però, invece che fermarsi ha proseguito la sua corsa: inevitabilmente per lui è scattata la denuncia d’ufficio per omissione di soccorso.

È successo mercoledì sera - 1. marzo - alle 18 in centro a Salzano, in via Roma, davanti alla pasticceria Elisa. R. C., 70enne della zona, stava uscendo con una torta in mano. L’uomo stava entrando in auto quando un furgone, con alla guida un 61enne di Scorzè, l’ha investito. L’uomo è stato colpito con violenza dallo specchietto del mezzo che, nell’impatto, è andato in mille pezzi. L’anziano è stato sbalzato a terra. Il furgone, subito dopo l’incidente, si è allontanato.

I primi a soccorrere il 70enne sono stati i clienti della pasticceria: l’uomo, sotto choc e ferito, è riuscito a chiamare la nipote per chiedere aiuto. Nel frattempo, è arrivata l’ambulanza che l’ha trasportato in ospedale a Mirano per accertamenti. La nipote, però, si è messa subito alla ricerca del furgone che aveva investito lo zio. In realtà non è stata una caccia molto lunga: il 61enne lo aveva parcheggiato a un centinaio di metri del luogo dell’incidente. Poi, l’uomo era fuggito a piedi nascondendosi tra le case. La donna ha quindi fotografato il furgone e chiamato i carabinieri. Alla scena avevano assistito anche i vari clienti e dipendenti della pasticceria, che hanno confermato ai militari il racconto dell’uomo e della nipote.

I militari sono arrivati dalla stazione di Noale e, aiutati dai residenti, hanno individuato velocemente l’investitore. Il 61enne era senza documenti al momento del controllo. Per l’uomo è scattata d’ufficio la denuncia per omissione di soccorso, mentre servirà una ulteriore querela di parte della vittima per il reato di lesioni. L’uomo, in un primo momento, ha detto ai carabinieri di non saperne nulla, poi ha ammesso di essere fuggito dopo l’incidente. Il 61enne, come raccontato da alcuni presenti, sembrava particolarmente sconvolto.



Il 70enne è stato ricoverato in ospedale con una lunga serie di contusioni e lesioni: il personale dell’ospedale ha voluto tenerlo in osservazione per tutti gli esami e gli accertamenti di rito. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero così gravi da riservare la prognosi.