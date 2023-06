FIESSO D'ARTICO - Il Municipio con la bandiera a mezz'asta e una locandina con il nome di Anna Tuzzato, listata a lutto, affissa in tutti i negozi e i punti commerciali del paese. Ma anche una raccolta fondi a sostegno di Aido (l'associazione dei donatori di organi) e di W4O, Women4Oceans, un'associazione internazionale a sostegno delle donne che lavorano per la salute degli oceani «perché è una scelta che rispecchia gli ideali di Anna», spiega la sorella Maria.

Così Fiesso ricorda la ventinovenne morta sabato scorso nel rogo del suo appartamento a Etterbeek, vicino a Bruxelles. Oggi, una settimana dopo l'alba tragica del 10 giugno, Fiesso darà l'ultimo saluto a quella ragazza che per lasciare la propria traccia nel mondo aveva scelto il Belgio e il lavoro in una Organizzazione non governativa per l'agricoltura sostenibile. E per seguire il funerale, in programma alle 15 nella chiesa della Santissima Trinità, il Comune ha fatto installare un maxi-schermo all'esterno della chiesa con squadre della protezione civile ad aiutare per possibili difficoltà, visto anche il grande caldo.



Il ritorno

Ieri mattina il corpo di Anna è tornato in Italia con un volo aereo atterrato a Venezia intorno alle 14.50. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Dolo mentre la famiglia della ventinovenne - i genitori Giancarlo e Venturina, le due sorelle Chiara e Maria, due zii e una cugina - erano rientrati giovedì, dopo essere volati in Belgio domenica mattina. Dopo il rito funebre religioso, Anna la ragazza verrà sepolta nel cimitero comunale di Fiesso D'Artico. Intorno alle 17 i suoi amici si ritroveranno nel parco comunale Oriana Fallaci di via Zuina per un evento commemorativo tutto loro. Giovedì mattina i giovani - gli stessi che in questi giorni stanno dando vita ad un via-vai continuo a casa della famiglia Tuzzato per stringersi attorno ai genitori della ventinovenne - si erano recati in municipio per ottenere il permesso alla commemorazione, aperta a tutti.

Lutto cittadino

Saranno presenti la sua famiglia, tanti amici e parenti, nonché le autorità amministrative comunali, che hanno dichiarato per oggi il lutto cittadino. Anna era già stata ricordata giovedì dai suoi amici residenti a Bruxelles e dai colleghi della Federazione internazionale dei movimenti per l'agricoltura biologica durante l'apertura di una camera ardente. In attesa del funerale di oggi pomeriggio, anche la parrocchia della Santissima Trinità di Fiesso ha ricordato Anna sulla propria pagina Facebook con queste parole: "Accompagniamo l'attesa con la preghiera, l'affetto e la vicinanza alla famiglia Tuzzato".

Il saluto

Molto toccanti anche le parole fatte scrivere dalla famiglia sull'epigrafe. "Figlia amorevole, sorella inseparabile, nipote e cugina insostituibile. Amica di tutti, per davvero. Capace di connettere le persone e renderle felici insieme. Devota al lavoro, concentrata sugli obiettivi, ma senza mai dimenticare i godersi la vita con le persone care. Cittadina del mondo, figlia d'Europa. I genitori gli zii, i cugini, i parenti e tutti coloro che l'hanno conosciuta e le hanno voluto bene. Vi aspettano per accompagnarla nel suo ultimo viaggio". La cerimonia religiosa sarà presieduta dal parroco don Massimo Donà.