Folle fuga contromano di tre ragazzi per sfuggire alla polizia, poi schianto

MESTRE - Folle fuga contromano a tutta velocità, poi lo schianto e la tragedia evitata per un soffio. E' successo nella serata sabato 4 agosto: gli uomini delle volanti si sono imbattuti in un’autovettura che, alla vista dei poliziotti, accelerava bruscamente per darsi ad una. A bordo c'erano tre giovani che non avevano nessunissima intenzione di varsi prendere, anche perché viaggiavano su un'auto rubata e uno sotto effetto di droghe. Nell'operazione alcuni agenti sono rimasti feriti, con una prognosi di 15 giorni.L’inseguimento si è protratto per un lunghissimo tragitto, andando ad interessare diversi comuni della Riviera del Brenta: Malcontenta, Oriago, Mira, Dolo, Cazzago per poi tornare nuovamente versodove è terminata la pericolosa fuga, quando l’auto si è schiantata sulla rotatoria di Ca' Tron, coinvolgendo anche la volante.Manovre pericolosissime durante il tragitto con l’obiettivo di mandare fuori strada la volante o di farla scontrare con gli altri veicoli. Solo la bravura degli operatori ha scongiurato un tragico epilogo della vicenda in quanto la condotta dei tre è stata tale da mettere in pericolo sia gli utenti della strada che gli stessi poliziotti.Dopo l’impatto, dall’auto in fuga scendevano quattro persone, una delle quali è stata immediatamente bloccata dagli operatori e identificata: G.A.M., un giovane italiano di soli. Rintracciati altri due occupanti del mezzo in fuga: C.E., di, e A.A.V.,, tutti italiani. Inoltre, dagli accertamenti effettuati l’auto è risultata rubata pochi giorni fa. Tutti i giovani, portati in Questura e identificati, sono stati denunciati per ricettazione in concorso e resistenza.Dalle attività successive è risultato anche che uno dei tre giovani era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per questo è stato condotto all’ospedale di Dolo dove gli venivano diagnosticati attacchi di panico e stati ansiosi dovuti all’assunzione di droghe.