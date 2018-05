Uomo in fuga sui binari sul ponte della Libertà: 18 treni bloccati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - I pendolari hanno cominciato a vedere ildel loroaumentare un po’ alla volta. Da cinque a dieci minuti, da dieci a venti, fino a mezz’ora in più. Un disagio che ha interessato ben, con passeggeri a terra sia a Venezia sia a Mestre. Il problema era stato causato dasul ponte della Libertà, da Santa Lucia verso Mestre.Un uomo in fuga, a quanto pare, con in spalla uno zaino rubato con all’interno della merce rubata. Fino a quando gli agenti della polizia ferroviaria non sono riusciti a fermarlo, i treni non sono potuti partire, accumulando appunto fino a 30 minuti di ritardo. L’uomo, un nordafricano, fermato dagli agenti, non ha collaborato con le forze dell’ordine. Lo zaino con cui stava facendo la sua camminata sui binari, è di proprietà delle ferrovie dello Stato e risulterebbe rubato a Verona. All’interno: un mazzo di chiavi, contanti, cellulari, tutta merce che, per gli investigatori, sarebbe stata rubata...