Franco Cerilli esonerato dopo la storica promozione: «Potevano almeno dirmelo a voce»

Il comunicato è un fulmine a ciel sereno proprio sotto le feste: «L’ASD Nuovo San Pietro comunica il cambio di conduzione tecnica della Prima Squadra che viene affidata a Mister Gianpietro Scarpa. Con l’occasione desidera ringraziare Misterper la dedizione, professionalità e passione dimostrata in queste due straordinarie Stagioni Sportive, ricche di emozioni, culminate con la Promozione in Prima Categoria attesa da oltre 18 anni.A Mister Cerilli vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto ed i migliori auguri per il futuro non solo sportivo».La reazione dell'ex, 65enne originario e residente a Chioggia, è secca e affidata ai social: "Leggo ora per caso il vostro comunicato - scrive - Come uomo, più ancora che come allenatore, avrei preferito ricevere la notizia direttamente a voce da un dirigente. Pensavo di meritare questa attenzione piu' dei complimenti e dei ringraziamenti. Rivolgo i miei piu' sinceri auguri ai ragazzi, un gruppo al quale sono e rimarrò sempre affettuosamente legato".Cerilli lo scorso anno aveva portato il, squadra di Pelestrina, alla promozione in 1. Categoria: ultima volta era stata nel 1999.Solidarietà all'ex mister è subito arrivata anche dalla Svezia con un post del mitico Lennart ", suo compagno ai tempi dell'Inter.