FOSSO' - Angela Covin aveva 51 anni. Era residente da alcuni anni a Fossò, ma era originaria di Mirano. Faceva la mamma a tempo pieno. Da circa due anni soffriva di una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. I medici hanno provato l'impossibile per tentare di vincere la terribile affezione. Nella giornata di domenica è deceduta tra le braccia dei familiari al Policlinico San Marco di Mestre, dove era stata ricoverata in seguito all'aggravamento della malattia. La sua è una famiglia molto riservata e ora chiusa anche nel dolore. Poco infatti si è venuto a conoscere della sua esistenza, salvo il fatto che gli ultimi mesi di vita sono stati per lei un vero calvario, vissuto comunque con serena rassegnazione, ma anche con il doloroso rammarico di avere lasciato due figli senza mamma: uno, ormai maggiorenne avuto dal primo matrimonio e un altro, minorenne, concepito con il suo nuovo compagno, un dirigente di una nota e storica azienda della Riviera del Brenta.

FAMIGLIA RISERVATA

Angela Covin, come del resto il suo attuale compagno, non era molto conosciuta a Fossò. Erano venuti ad abitarci da una decina d'anni. Vivevano in un alloggio facente parte di una palazzina ubicata in una zona residenziale molto prossima al centro urbano. Come sopra riportato Angela faceva la mamma a tempo pieno. Il figlio più piccolo frequenta la quinta elementare.

IL DOLORE DEL COMPAGNO

Non potendosi ultimamente occupare personalmente di alcuni aspetti scolastici ed essendo il suo compagno diviso tra il lavoro e l'essere al suo fianco, una amica di famiglia si è presa cura di provvedere alle incombenze per l'inizio anno scolastico 2023/24, in particolare per quanto riguarda le cedole librarie.

Gli interessi e le amicizie di Angela erano legate al suo paese natio, ossia Mirano. Infatti, nonostante avesse la residenza e abitasse a Fossò, sarà sepolta nel cimitero di Mirano, dove già riposa il padre.

I suoi funerali avranno luogo alle 9.30 di giovedì nella chiesa parrocchiale San Leopoldo Mandic, ubicata in un quartiere di Mirano. Essendo attualmente la parrocchia in attesa di un nuovo parroco che si insidierà nei prossimi giorni, la cerimonia religiosa sarà presieduta da don Riccardo Zanchin, parroco della chiesa dei Santissimi Vito e Compagni Martiri del vicino paese di Spinea.

Angela lascia i figli Danny e Alvise Nadio, il compagno Stefano, la mamma Maria Luisa, il fratello Enrico e la cognata Laura e i nipotini Achille, Adele e Francesco.

Al funerale parteciperanno alcuni genitori e insegnanti dei bambini della quinta elementare frequentata dal figlio più piccolo. La sua famiglia ha chiesto a quanti conoscevano Angela di unirsi nel ricordo e nella preghiera.