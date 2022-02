MIRA - Difficile coniugare l'impegno politico con la lotta al Covid come medico in trincea: Rafi El Mazloum è decaduto dalla carica di consigliere comunale di Mira e gli subentra Patrizia Bordin. Tra i vari punti all'ordine del giorno discussi nel corso dell'ultimo consiglio comunale, tra i quali l'approvazione all'unanimità di un documento che chiede il ritorno agli standard pre covid di tutti i servizi sanitari dell'ospedale di Dolo, c'era anche la decadenza dalla carica di consigliere comunale di El Mazloum ai sensi dell'art. 23 dello statuto comunale. Un procedimento previsto dalla normativa che regola l'assemblea consigliare ha spiegato il presidente del consiglio Giorgio Zapparoli.

In caso di più di tre assenze non giustificate in consiglio comunale è prevista la decadenza da consigliere e l'assemblea l'altra sera non ha potuto far altro che prendere atto della situazione. El Mazloum è un apprezzatissimo medico di Mira, subentrato in piena emergenza Covid alla mamma Samar Sinjab, morta a 62 anni nell'aprile del 2020 e centesimo medico vittima del virus. Speravo arrivassero tempi migliori ha commentato El Mazloum ma l'impegno da medico nella lotta contro il virus è stata praticamente totalizzante. E' giusto che in consiglio comunale vada chi può servire la comunità. A Rafi El Mazloum, eletto nella lista Mira siamo noi Roberto Marcato sindaco è subentrata alla carica di consigliere comunale Patrizia Bordin insegnante di Mira. Mi è stata chiesta la disponibilità di entrare a far parte del consiglio ha annunciato la Bordin attraverso i social - e ho accettato questa nuova esperienza. La Bordin resterà in carica fino alla scadenza del mandato elettorale dell'attuale amministrazione comunale, ovvero fino alle prossime elezioni di primavera.