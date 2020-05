MIRA - Spero di essere all'altezza della mamma. Questo il primo commento di Rafi El Mazloum, figlio della dottoressa Samar Sinjab, anch'egli medico, che sostituirà nel suo ambulatorio la madre morta per covid-19 lo scorso 9 aprile. La nomina è stata formalizzata ieri dall'Ulss 3 Serenissima che ha affidato l'incarico a tempo determinato per un anno al dottore El Mazloum essendo risultato secondo nella selezione e per la rinuncia del primo classificato. Una notizia diffusa in un lampo tra i circa 1600 pazienti di Mira e di Borbiago della dottoressa Samar, 62 anni.

Primo medico di famiglia morto in Veneto: «Al lavoro fino al giorno prima del suo ricovero»

PETIZIONE

Gli stessi che qualche settimana fa avevano avviato una petizione on line che ha raggiunto in pochi giorni oltre 700 firme. «Volevo comunicare ai pazienti, ai non pazienti, a chi le ha voluto bene e tutt'ora la porta nel cuore che il posto della nostra dottoressa Samar Sinjab sarà preso da suo figlio Rafi» ha spiegato in una nota la promotrice della petizione Desirée Mercanzin che aveva anche scritto all'Ulss per chiedere l'affidamento dell'incarico al figlio della dottoressa.

LA VICENDA

Samar Sinjan è stata la centesima vittima del Covid-19, tra i medici italiani. Era amatissima dai pazienti che la ricordano come un'amica oltre che come una professionista preparata, disponibili e dalla grande umanità. La stessa Samar, anche dall'ospedale di Treviso, dove era stata ricoverata dopo la scoperta del contagio, seguiva al telefono i pazienti e si informava sulla loro salute attraverso il figlio Rafi che aveva sostituito temporaneamente la mamma in ambulatorio durante la sua malattia. Il dottor Rafi, a sua volta figlio di Omar El Mazloum marito di Samar e apprezzatissimo pediatra di Mira scomparso per un infarto nel 2007, è medico legale e dallo scorso gennaio frequenta il corso per diventare medico di medicina di base, come la mamma. «Sono felice e onorato ha commentato Rafi El Mazluom conoscono già i pazienti di mamma e mi fa piacere seguirli ancora. Mi mancano circa due anni per concludere il corso ma il nuovo decreto mi permette comunque di esercitare come medico di medicina generale e di partecipare ai bandi, così come ho fatto. La mia speranza è che l'incarico temporaneo possa proseguire anche dopo l'anno previsto, ma questo si vedrà in futuro. So che molti pazienti di mamma hanno scritto all'Ulss dimostrandomi stima e affetto e di questo li ringrazio. Sono qui per proseguire il lavoro di mia mamma». In una nota l'Ulss 3 Serenissima ha sottolineato che l'incarico provvisorio attribuito al dottor Rafi El Mazloum, che per un anno eserciterà come Medico di Medicina Generale negli ambulatori di via Toti a Mira, è stato affidato al professionista a seguito di regolare procedura di selezione.

