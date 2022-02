Fiamme al centro tamponi di piazzale Giustiniani: va avanti con una sola linea. Oggi ha aperto Favaro

MESTRE - Fuoco al drive in mestrino (centro tamponi) di piazzale Giustiniani. La notte scorsa è stata gravemente danneggiata dalle fiamme la postazione interna di una delle due tensostrutture al punto tamponi dell'Ulss 3. Le autorità competenti stanno svolgendo tutte le opportune indagini sulle cause scatenenti. Da questa mattina, 2 febbraio, il servizio continua a svolgersi regolarmente con una sola linea attiva. Non si sono verificati rallentamenti, grazie anche alla concomitante e già programmata apertura del drive through di Favaro, avvenuta questa mattina.