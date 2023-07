VENEZIA - Terrazze, ristoranti e hotel sono pronti ad aprire al Redentore, con prezzi che arrivano fino a 900 auro a persona. Quest'anno segna il debutto di Punta Conterie, nuovo ristorante nell'isola di Murano, inizia nell'atmosfera mozzafiato della terrazza, dalle 19 con i "cicheti" veneziani, poi con i piatti della tradizione reinterpretati dallo chef (300 euro per persona, vini inclusi). La serata prosegue a bordo di una lussuosa barca condivisa con altri ospiti per assistere, in Bacino San Marco, agli attesi "foghi" (cena e tour 450 euro per persona). Sta per registrare il "tutto esaurito" l'Hotel Danieli, Venice il cui menu prevede sei portate con abbinamento di vini (900 euro a persona).

Le cene del Redentore

Altra esperienza di gusto è quella al Gritti Terrace, lo chef Daniele Turco offre un'autentica cucina gourmet con una rinnovata attenzione agli ingredienti di stagione (480 euro per persona, vini esclusi). Ca' di Dio, all'Arsenale, consiglia al suo Achemia Bar by Vero un menu ispirato alla laguna veneziana (170 euro per persona) mentre al Venetian Roots Restaurant lo chef Raimondo Squeo servirà ingredienti scelti ed elaborati come salicornia, capesante, scampi e ostriche di Chiogga in abbinamento con la selezione di Champagne Jean Baptiste Martin (300 euro per persona). Ultimi tavoli disponibili, prima di recarsi in Bacino San Marco, sulla terrazza del ristorante L'Alcova, a Ca' Sagredo (100 e 110 euro persona). Dj set e cocktail ma anche finger food & Champagne, infine, sulla terrazza Solana dello Splendid Venice.