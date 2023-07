Festa del Redentore: da lunedì 3 luglio al via le prenotazioni per un posto in bacino di San Marco

VENEZIA - Sabato 15 luglio Venezia festeggia la 'Notte famosissima' con la festa del Redentore e da lunedì 3 luglio saranno aperte le prenotazioni, con priorità per i residenti, per assistere allo spettacolo pirotecnico in bacino di San Marco. Il Redentore è tra le festività popolari più sentite e attese dai veneziani, in cui convivono l'aspetto religioso e quello spettacolare, tra tradizioni gastronomiche, folklore e fuochi d'artificio, con giochi di luce e di riflessi sull'inimitabile palcoscenico del Bacino di San Marco.

La celebrazione cade ogni sabato precedente alla terza domenica del mese di luglio e ricorda la fine dell'epidemia di peste che devastò la città negli anni 1575-1577, portando alla morte oltre un terzo della popolazione di Venezia. Fu per questo motivo che il 4 settembre del 1576 il Senato della Serenissima scelse di erigere una chiesa a nome del Cristo Redentore, come ex voto per cercare di allontanare la malattia dalla laguna. Nel giorno del primo Redentore, nel 1577, fu allestito un ponte di galere per raggiungere l'isola della Giudecca e la nuova basilica.