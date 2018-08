FOTO





CHI SONO

La vittima è Maila Beccarello, 37 anni, di Mirano. Ad ucciderla il marito Natalino Boscolo Zemello, 35enne ex pescatore.



LA CASA DELL'ORRORE La casa dove è stata uccisa Maila /FOTO nella caserma dei Carabinieri di Chioggia, nel frattempo i militari stanno ultimando i rilievi sul luogo del delitto.La vittima è, 37 anni, di. Ad ucciderla il marito, 35enne ex pescatore.

Natalino Boscolo Zemello si trovava agli arresti domiciliari dal 20 luglio 2017. Aveva patteggiato una pena ad un anno e 8 mesi perché, secondo le accuse, si sarebbe presentato con un'arma, forse giocattolo, per estorcere denaro a un conoscente. Boscolo Zemello, ex pescatore, aveva preteso la somma come risarcimento per un tentativo di investimento subito con un furgone a cui aveva partecipato, a suo dire, anche la vittima della tentata estorsione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVARZERE - L'ha picchiata, l'hafino ad ucciderla.choc a, vittima una, moglie dell'assassino, due anni più giovane di lei, entrambi italiani. Ilsi è consumato la mattina di mercoledì 8 agosto in via Regina Margherita. A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso uomo, confuso, dicendo che la donna stava male, ma purtroppo, per la vittima non c'era più niente da fare. Il 35enne, di Chioggia, eraper una tentata estorsione, era un, si è arreso senza fare resistenza ai carabinieri che lo hanno arrestato. L'uomo è stato portatoLa coppia aveva da tempo dissidi familiari, ma non ci sono state denunce da parte della donna. Però un anno fa su Facebook scriveva: «La vita ci dà brutte cose». La lite sarebbe scoppiata in giardino mentre il delitto si sarebbe consumato in casa. In più parti dell'abitaizone, infatti, sono state, a conferma che la donna