MESTRE - Auto passa con il rosso e centra in pieno il tram: ferita la conducente. È accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 luglio, a Mestre all'altezza di via San Donà vicino al capolinea Favaro. Un'auto proveniente da Treviso non si è fermata al semaforo rosso e si è schiantata contro il mezzo pubblico. Fortunamente senza gravi conseguenze: la donna al volante dell'auto ha riportato lesioni non gravi. Nessun ferito invece tra i passeggeri a bordo del tram. Il servizio è stato interrotto per dieci minuti.