Falso medico smascherato da "Striscia" era nascosto in Veneto: arrestato

NOVENTA DI PIAVE - I carabinieri di San Donà di Piave hanno scoperto e arrestato, in una camera d'albergo a Noventa di Piave il falso medico Francois Pinori, 76 anni, mai in possesso di alcuna abilitazione all'esercizio della professione, che ha praticato in varie località d'Italia, e che aveva vagato per vari paesi d'Europa, tra cui Inghilterra e Romania, prima di essere rintracciato. Una volta verificata la sua identità al controllo in banca dati, è risultato nei suoi confronti un provvedimento di cattura, emanato nel 2013 dalla Procura della Repubblica di Aosta, per una pena di un anno e cinque mesi per omessa dichiarazione fiscale.



A un controllo ulteriore è emerso che nei confronti dell'uomo vi era un ulteriore provvedimento, emesso a giugno dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze per abusivo esercizio di professione continuato e in concorso, commesso a Perugia e altrove dal 2003 al 2006. La vicenda del finto professionista è stata portata alla ribalta da «Striscia la notizia», che aveva scoperto che Pinori dava pareri su esami clinici e operava in anestesia locale con tecniche al laser, senza alcuna abilitazione medica. Ora è nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia.

