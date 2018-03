Fabrizio Frizzi, l'incontro a Miss Italia e le nozze con Carlotta Mantovan

«Un ragazzo magnifico che faceva parte della nostra famiglia. Abbiamo vissuto con lui 17 anni, 17 estati intense, fatte di lavoro e di amicizia, al fianco delle nostre miss. È come se ci avesse lasciato nostro fratello». Patrizia Mirigliani in lacrime commenta la scomparsa di Fabrizio Frizzi e rivela che aveva progettato di affidare a lui la conduzione delle finali del 2019 in occasione degli 80 anni di Miss Italia. Tutto il concorso e i partecipanti ricordano Frizzi, che ha condotto Miss Italia ininterrottamente dal 1988 - quando Rai1 e la manifestazione hanno iniziato a collaborare - al 2002 e, dopo una lunga sosta, nel 2011 e nel 2012. Era ritenuto il conduttore ideale per questo tipo di programmi ed ha avuto un ruolo determinante nella storia del Concorso e nelle sue trasformazioni.

Per un lungo periodo il pubblico ha finito per identificarlo soprattutto come l'animatore delle serate di Salsomaggiore, ma in realtà è stato uno dei presentatori-principe della Rai e già al tempo delle miss aveva al suo attivo oltre duemila trasmissioni in diretta in prima serata. Frizzi ha 'gestitò e guidato alcuni eventi storici di Miss Italia alla quale Raiuno ha dedicato una serata nei primi cinque anni con 60 candidate, due con 80 miss nel 1993 e '94, e tre serate dal '95 in poi con cento finaliste. Dal 2000 le puntate sono state quattro. L'abbinamento alla Lotteria nazionale, la nascita della serata della moda ('95) e del programma «Dopo Miss» ('97), l'assegnazione del titolo in tv in tutti i continenti, tramite Rai International ('97), sono passaggi molto significativi dello sviluppo e dell'interesse acquisiti dalla manifestazione dei Mirigliani in questo periodo.

L'abolizione delle misure delle miss nel 1990, l'inizio di Miss Italia nel Mondo ('91), ideata per le nostre connazionali che vivono all'estero e condotta da Frizzi nei primi tre anni, l'apertura alle mamme e alle donne sposate ('94) sono altre tappe del cammino compiuto insieme da Miss Italia e da Fabrizio Frizzi.

