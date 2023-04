VENEZIA - Un primo risultato il progetto di riconversione dell'ex ospedale al mare lo ha già raggiunto: mettere tutti d'accordo. Il nuovo progetto "Mare" dell'imprenditore tedesco Frank Gotthardt è stato accolto in isola con entusiasmo senza eguali anche rispetto ai precedenti progetti che poi non si sono concretizzati. Comitati e associazioni sembrano essere (per ora) d'accordo sull'operazione.

La soddisfazione

«Era quello che sognavamo - è il commento dell'assessore comunale Michele Zuin - un progetto così è difficilmente criticabile. Non prevede abbattimenti, è confermata una fruizione anche per i cittadini di alcuni luoghi, e soprattutto porta al Lido un'eccellenza: il Lido diventerà un punto di riferimento. Trovare un privato disposto a portare un investimento così qualificante è cosa rara. Ora al Lido ce lo teniamo stretto. E come amministrazione faremo tutto il possibile per favorire un simile investimento». Pericoli dietro l'angolo? «Dal punto di vista urbanistico - prosegue Zuin - la Variante si approverà nei tempi previsti. Posso forse temere che, tra la gente qualcuno possa mettere i bastoni tra le ruote, ma penso che un progetto così sia inattaccabile».

Il progetto

La condivisione la si percepisce anche dalle parole di Alessandro Ruben Strozzi, vicepresidente del consiglio municipale, esponente del Pd e Laura Prevedello, Verde Progressista, entrambi rappresentanti della minoranza in consiglio di municipalità. «È un progetto che parte con il piede giusto - hanno detto all'unisono - siamo molto contenti, anche perché riporta l'ex ospedale al mare a quella che è sempre stata la sua finalità storica, ovviamente proiettata nella modernità. Vorremmo capire un po' meglio cosa ne sarà del distretto sanitario, ma ci sarà tempo, aspettiamo il progetto. Come minoranza di centrosinistra comunque siamo contenti e tutti a favore del progetto che è stato presentato». Il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina parla di progetto "bellissimo". «L'intervento annunciato - annota Guberti - è validissimo. Un progetto rilevante non solo per l'entità delle risorse economiche che saranno dedicate, ma anche per la tipologia di investimento che viene fatta. Consentirà anche di differenziare per esempio il settore di riferimento, non solo una monocultura turistica. Sì al turismo, ma serve anche altro. Darà posti di lavoro, ma porterà anche a vivere qui, in modo stabile, circa mille persone. Il Lido e Venezia si dimostrano, ancora una volta, fortemente attrativi. Spero anche che questa iniziativa possa essere da volano e da apripista, anche per altre in città. Un ringraziamento va all'amministrazione comunale che seguiva questa "partita" da più di un anno, a conferma della sua attenzione verso il Lido». Felice anche Michela Cafarchia, presidente del "Consorzio "Venezia e il suo Lido". «Da mesi aspettavamo, con trepidazione, questa presentazione - ha aggiunto - che ha confermato in pieno come si tratti davvero di un'operazione di assoluto livello, che darà benefici a tutto il Lido be che poterà qui in modo stile nuovi residenti, tutto l'anno superando il livello di stagionalità. Sono felicissima per questo annuncio». Conclusione del consigliere comunale Giovanni Andrea Martini, di "Tutta la città insieme". In attesa di avere maggiori dettagli, "Tutta la Città Insieme!" esprime il suo favore per il "Mare" - ha tatto sapere in una nota Martini - auspicando però maggior chiarezza da parte dell'Ulss per quanto riguarda le sorti dei servizi del Monoblocco e della Casa di Comunità del Lido, «come pure la possibilità per la cittadinanza di fruire degli spazi pubblici della cittadella della tecnologia sanitaria che verrà a crearsi. Anche l'uso della spiaggia non è stato esplicitato».