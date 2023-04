Venezia, l'ex ospedale al Mare sarà un polo tecnologico per il settore medico: maxi area di 48mila metri quadrati

VENEZIA - Dopo l'accettazione dell'offerta vincolante per l'acquisto dell'area dell'ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia da Cdp Real Asset Sgr lo scorso anno, è stato presentato oggi il progetto «Mare», promosso dall'imprenditore tedesco Frank Gotthardt, che ha acquistato l'ex compendio sanitario.

Il progetto è stato presentato oggi a Venezia dallo stesso Gotthard, assieme al sindaco Luigi Brugnaro. L'area dell'ex presidio ospedaliero del Lido punta a diventare un hub tecnologico per attrarre talenti, investimenti e imprese internazionali. Un parco tecnologico al suo interno si concentrerà sullo sviluppo, l'implementazione e la promozione di applicazioni innovative e di intelligenza artificiale per il settore medico.

Il progetto punta a riqualificare un'area di 48mila metri quadrati nella parte nord dell'isola, nel rispetto dell'ecosistema, della sostenibilità e dei criteri di conservazione. Un campus potrà ospitare mille ricercatori e dipendenti, offrendo strutture residenziali, ristoranti, un centro fitness e un asilo.

Verranno infine ristrutturati e riaperti luoghi iconici come il Teatro Marinoni e la Chiesa di Santa Maria Nascente. la variante urbanistica prevede la rinuncia della capacità edificatoria in un'area di 12mila metri quadrati, previsti dal 2012, per destinarli ad aree per spazi verdi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport.