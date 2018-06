La ex moglie ha un'altra relazione. Il giudice le revoca gli alimenti

di Gabriele Pipia

MESTRE - Ventiquattro anni fa divorziava dal marito e pochi mesi dopo iniziava una relazione con un altro uomo, ma in questo lungo periodo ha sempre continuato a percepire un assegno di mantenimento. Si è laureata e ha trovato un lavoro in grado di garantirle uno stipendio dignitoso, eppure quella somma mensile non è mai mancata. Inizialmente erano 500mila lire e poi, grazie alla rivalutazione, sono diventati 377 euro. Parliamo di una somma complessiva di oltre centomila euro. «Quella donna ha una relazione stabile con un uomo ma dal lunedì al venerdì vive a casa propria. Secondo noi è sempre stato un modo per continuare a percepire l'assegno» sostiene però l'ex marito, che si è rivolto a un avvocato chiedendo e