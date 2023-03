Si chiama "Bollicine in Villa", si svolge nel prossimo fine settimana (sabato e domenica) a villa Farsetti a Santa Maria di Sala (Ve), dalle 10 alle 20. È una due giorni giunta alla sesta edizione e dedicata ai "wine lover", agli appassionati, ma anche agli "addetti ai lavori", fra business e divulgazione, fra piacere e didattica, ed è un vero e proprio festival della spumantistica, rassegna del meglio della produzione italiana ed europea, una lunga e affascinante passeggiata attraverso i terroir più importanti, Francia e Italia su tutti, ovviamente, ma anche Spagna, Slovenia e Austria.



Ci sarà di tutto, in mostra ed in assaggio (e, volendo, anche in vendita prezzi promozionali), vitigni autoctoni e alloctoni, internazionali, vini biologici e biodinamici, naturali e convenzionali, di pianura, di collina e di montagna, da viticultura eroica, di mare, di vignaioli indipendenti e piccole realtà emergenti o già affermate, in una edizione che stabilirà il record di adesioni, con la bellezza di 100 aziende presenti e duemila vini in assaggio, per tutti i gusti e tutte le filosofie, per amanti del naturale e del convenzionale, dei vini di una volta e di quelli contemporanei. Per conoscere o approfondire le differenze tra frizzanti e spumanti, Metodo Classico e Ancestrale o Martinotti, con attenzione alla nobiltà del vino, alle new entry e alle tendenze più attuali.



ITALIANI & STRANIERI

Tanta Italia, naturalmente: dalle zone da sempre vocate (Trentino, Oltrepò Pavese, Franciacorta, Piemonte e Valdobbiadene), a quelle che più di recente hanno scoperto il fascino della spumantizzazione: Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Toscana, Marche, Emilia Romagna. E poi, e non potrebbe essere diversamente, tanta Francia e tanta champagne, fra colossi come Dom Perignon, Louis Roederer, Krug, Charles Heidsieck, Ruinart, Gosset e Bollinger e piccoli produttori di nicchia, e i Cremànt d'Alsace (le bollicine provenienti dall'Alsazia, il secondo polo spumantistico dell'Esagono), i Cava spagnoli, il Roter Sekt austriaco, i metodi tradizionali della Slovenia. Il tutto accompagnato da cibi e prodotti gastronomici tra i più interessanti del nostro territorio.



IL CONCORSO

All'interno della manifestazione non poteva mancare il Concorso enologico, in questo caso il Venice International Wine Trophy Bubbles by Il Vino Per Tutti, organizzato dal giornale online Egnews.it e dalla guida ilvinopertutti.it in collaborazione con l'enoteca le cantine dei Dogi, aperto alle aziende italiane e internazionali.

Sabato sera, nel corso della Cena di Gala (all'Antico Veturo di Trebaseleghe, nel Padovano, chef Andrea Rossetti, evento già sold out) saranno premiati i vini che avranno ottenuto i punteggi più alti. Il pubblico (ingresso libero, ma degustazioni a pagamento con le wine card da tre degustazioni o illimitate) sarà anche "giudice" e potrà votare i migliori vini e la migliore cantina. Le Master Class sono a pagamento e la partecipazione vincolata all'acquisto della wine card valida per il giorno in cui si tiene la degustazione prescelta (accesso solo con prenotazione online).

Tutte le info e i dettagli su www.bollicineinvilla.it.

