Sulla cima del Sasso Padella da sola e senza cellulare, poi perde il sentiero: salvata nella notte a 1.400 metri

VENEZIA - Una escursionista di Venezia di 36 anni è stata ritrovata illesa la scorsa notte dal soccorso alpino sul Sasso Padella, sopra l'abitato di Transacqua nel Primiero. Le ricerche erano cominciate dopo che i famigliari avevano lanciato l'allarme al 112 non vedendola rientrare. La ragazza era partita ieri pomeriggio con l'intenzione di raggiungere cima Padella, da sola e senza cellulare.

Dopo essere arrivata in cima, in fase di discesa, ha perso la traccia del sentiero, anche a causa dell'arrivo del buio, e non è stata più in grado di ritrovare la strada del ritorno. La donna alla fine è stata individuata nei pressi del sentiero 723 che collega Transacqua a cima Padella, a quota 1.400 metri, anche grazie all'elisoccorso che ha effettuato un sorvolo con i visori notturni, ed è stata quindi riaccompagnata e affidata ai familiari, senza il bisogno di essere ricoverata in ospedale.