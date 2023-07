Erasmus Play: in collaborazione con lo IUAV nasce l’app per aiutare gli studenti a trovare alloggio all'estero

VENEZIA -, startup specializzata nella ricerca di alloggi per gli studenti che partecipano al programma internazionale Erasmus, ha appena lanciato sul mercato la sua(sviluppata in collaborazione con 130 università, tra cui lo) che promette di semplificare notevolmente l'esperienza degli studenti che si trasferiscono in una nuova città all’estero.

Ogni anno, infatti, milioni di studenti si trasferiscono all'estero per svolgere i propri studi e, di conseguenza, hanno bisogno di trovare un alloggio. Un compito che, purtroppo, non è sempre facile. Lo sa bene soprattutto Giuseppe Surace, Country Manager Italia di Erasmus Play ed ex studente dell’Università di Verona, che ha partecipato al programma Erasmus durante il suo percorso di formazione.

ERASMUS PLAY

La start-up è stata fondata nel 2020 e da allora non ha smesso di crescere. Oggi offre alloggi verificati in oltre 500 destinazioni europee, è disponibile in 8 lingue (spagnolo, inglese, tedesco, francese, italiano, portoghese, turco e polacco) e finora è stata utilizzata da oltre 2 milioni di studenti in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di aiutare gli studenti Erasmus nelle loro esigenze quotidiane. Attraverso l'app Erasmus Play, già disponibile sull’App Store e su Google Play, gli studenti possono difatti conoscere altri giovani che studieranno nella stessa città e iniziare a fare amicizia prima del loro arrivo.

Inoltre, l’app consente anche di trovare coinquilini e di rimanere aggiornati su tutte le informazioni indispensabili sulla città di destinazione.

«Crediamo che l'app possa segnare un prima e un dopo nell'esperienza degli studenti che partecipano al programma Erasmus. Sappiamo che può essere difficile iniziare da zero in una nuova città senza conoscere nessuno, speriamo quindi che la nostra app possa aiutare a rendere la transizione molto più facile e piacevole - afferma Giuseppe Surace – Con l'app gli studenti possono dunque godere di un'esperienza all'estero più connessa e arricchente. D’altronde, siamo un'azienda che tiene conto delle esigenze degli studenti Erasmus e che è impegnata a migliorare costantemente l'applicazione, aggiungendo costantemente nuove funzionalità per assicurarsi che tutti ne possano trarre il massimo vantaggio».