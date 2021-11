Eraclea, alle spalle della laguna del Mort un villaggio da 1 milione di turisti all'anno

ERACLEA - Nasce Eraclea Village, investimento da 160 milioni di euro per un potenziale turistico stimato in oltre un milione di presenze l'anno. È stato presentato mercoledì sera, nella sala consiliare Ca' Manetti, il Piano urbanistico attuativo Valle Ossi a Eraclea Mare, ovvero l'intervento destinato a cambiare radicalmente il turismo non solo di questa località balneare, ma in generale della costa del Veneto Orientale. Basti pensare che Eraclea Village ha un potenziale turistico stimato in non meno di 1,2 milioni di presenze annue (oggi tutta Eraclea Mare registra circa mezzo milione di presenze) e una capacità occupazionale diretta stimata tra i 500 e i 600 addetti.



IL SINDACO

«Questa è un'occasione straordinaria per il nostro territorio, anche dal punto di vista occupazionale», ha esordito il sindaco Nadia Zanchin, presente con l'assessore regionale Francesco Calzavara. Il nuovo villaggio sarà completamente integrato in un sistema di servizi ambientali, sportivi e ricreativi che contribuiscono ad ampliare il livello delle dotazioni di tutta l'area. Il patrimonio edilizio esistente sarà completamente recuperato quale testimonianza storico-culturale del sistema di bonifica delle aree litoranee. Il progetto, a cura degli studi Agriteco, TA Architettura e H&A associati di Venezia, ha messo in primo piano le logiche dello sviluppo sostenibile del territorio con la creazione di rilevanti aree naturalistiche ai fini di un consumo ridotto di suolo. Le nuove dotazioni territoriali previste dal progetto saranno fruibili nel pieno rispetto dell'ambiente di pregio esistente. All'interno del villaggio sarà presente un sistema di impianti sportivi multifunzionali dal tennis, alla pallavolo, dal basket ad altri sport e un sistema di piscine e lagune e delle aree verdi a uso parco. Il tutto inserito in un sistema verde complessivo, accessibile da diversi punti. Le aree del nuovo villaggio saranno disponibili sia per i turisti della località balneare che per i residenti, autorizzati ad accedere e utilizzare i nuovi servizi a disposizione.



VALORIZZAZIONE DEL MORT

Saranno circa 150 gli ettari di parco turistico rurale e territoriale che manterranno le caratteristiche del paesaggio della bonifica valorizzando la pineta esistente e la Laguna del Mort. Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo villaggio nautico con funzioni turistico-alberghiere, oltre che la realizzazione di una darsena interna con specchio d'acqua di circa 6 ettari. Tale localizzazione sarà in corrispondenza della posizione della conca di accesso alla marina che viene confermata prima dell'ingresso alla conca sul Canale Revedoli, nello stesso punto già concordato con tutti gli enti competenti. L'area sarà dotata di un sistema di percorsi ciclopedonali aperti al pubblico o convenzionati di circa 10 chilometri che consentiranno l'accesso ai beni comuni di spiaggia, laguna del Mort, pineta e foce del fiume Piave.



PISTE CICLABILI

Il progetto prevede che passeranno al patrimonio comunale circa 16,7 ettari di aree lungo via dei Pioppi, dove verrà realizzata da Human Company anche la connessione ciclabile verso Eraclea paese. È, inoltre, previsto il miglioramento della viabilità lungo via dei Fiori e della realizzazione della rotatoria tra via dei Fiori e via dei Pioppi in grado di mettere in sicurezza gli incroci e il sistema della ciclabile di Eraclea Mare. Verrà, infine, realizzato un sistema di parcheggi a servizio degli accessi agli impianti sportivi, al mare e alla pineta. Verrà riconosciuto un beneficio pubblico di 4 milioni di cui una parte verrà utilizzata per opere pubbliche nel territorio di Eraclea e una parte potrà essere utilizzata dal Comune per avere un utilizzo esclusivo degli impianti sportivi, della piscina olimpionica e dei servizi a uso della collettività.