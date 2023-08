DOLO - Chiara e Filippo coroneranno il loro sogno d'amore con una promessa di matrimonio che si sono fatti sulla torre campanaria del campanile dolese. Una promessa che verrà esaudita il prossimo 23 settembre nel duomo dolese quando don Francesco celebrerà il rito nuziale. «Ho potuto realizzare una bellissima sorpresa alla mia fidanzata durante la festa di ferragosto. - Ci racconta felice Filippo - Ci sposeremo il 23 settembre nel duomo di San Rocco. Siamo molto affezionati a Dolo poiché ci siamo conosciuti iniziando la relazione nel 2013 davanti allo storico Molino e l'altra sera, nonostante manchi poco più di un mese dalle nozze, ho pensato di chiederle la mano. Ringrazio la collaborazione della Pro Loco di Dolo per la riuscita della sorpresa che ha acconsentito di aprire il campanile e consentendoci di accedere prima delle salite organizzate durante la sagra di San Rocco. Un'emozione unica per il valore che diamo ed amore che proviamo verso i luoghi che hanno accompagnato la nostra relazione in questi dieci anni perché, tra l'altro, l'anniversario coincide proprio con le nozze del prossimo 23 Settembre».

PROMESSI SPOSI

La coppia vive attualmente a Vigonza ma Chiara è originaria di Sambruson. «Prossimamente ci dice la coppia - ci piacerebbe trasferirci a Dolo dopo le nozze. L' abbiamo scelto non solo per il significato che ha dato alla nostra relazione ma anche per tutte le bellezze che offre il territorio.

Da quanto ci piace, con un fotografo/operatore abbiamo montato anche un video a Dolo, in particolare ambientato nell'isola bassa, per creare le partecipazioni delle nozze». A convogliare a nozze i due volevano farlo già da tempo ma le circostanze l'avevano impedito. «L'estate scorsa non abbiamo potuto partecipare alla sagra e salire sul campanile a causa la scomparsa del padre di Chiara, l'anno prima il covid aveva impedito a Filippo di realizzare questa sorpresa.