Finisce fuori strada e distrugge quattro auto ferme in parcheggio

LIDO - Automobilista finisce fuori strada e, nella carambola, distrugge quattro auto che erano regolarmente parcheggiate ai bordi della carreggiata. Incidente con giallo, ieri mattina, verso le 2, della notte tra giovedì e venerdì in via Sandro Gallo. Il conducente, a quanto pare, dopo il sinistro non ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine né dei soccorsi. Solo ieri mattina, gli agenti della polizia locale, interpellati dai proprietari delle auto, si sono attivati e grazie alle immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona, sono riusciti a risalire al conducente che hanno poi rintracciato nel corso della mattinata.

I vigili urbani hanno poi lavorato per mettere in sicurezza la zona, e delimitare con del nastro le auto danneggiate (nella foto). A quanto pare a finire fuori strada, all'altezza del civico 171 davanti al ristorante La Rotonda è stata una Panda con a bordo quattro ragazzi. L'auto, per motivi ancora in fase di verifica, è sbandata finendo contro un lampione di pubblica illuminazione e carambolando contro le auto in sosta. L'impatto è stato violento, ma per fortuna tutti gli occupanti sono usciti pressoché illesi dal veicolo. L'uscita di strada avvenuta senza che, ad un primo esame, vi fossero ostacoli sulla carreggiata. La causa potrebbe essere stata un malore o un colpo di sonno: fatto sta che i veicoli hanno riportato gravi danni.

I RILIEVI



Gli agenti hanno effettuato i rilievi per tutta la mattinata anche per stabilire se sull'asfalto vi fossero o meno segni di frenata. Nelle prossime ore, forse grazie ad alcune testimonianze, il quadro con la dinamica dell'incidente sarà più chiaro. Andrà anche stabilita la velocità del veicolo.A Ca' Bianca in quel tratto il limite è di 50 chilometri all'ora. Ma ci troviamo a pochi metri da una rotatoria e dunque in un punto dove la prudenza è più che mai necessaria.Quanto accaduto, inoltre, ha portato, ancora una volta, l'attenzione di tutti l'importanza sulla sicurezza stradale e sulla necessità di ridurre la velocità. C'è anche allo studio la possibilità di inserire, tra Città Giardino e Ca' Bianca degli autovelox che possano essere un deterrente agli automobilisti che tendono a schiacciare troppo il piede sull'acceleratore.Per inserire gli autovelox fissi in un centro urbano come l'isola del Lido e, in generale, dei centri urbani, è però necessario che prima venga sottoscritto un protocollo di intesa, a livello nazionale, che coinvolge diversi ministeri. Di questo protocollo di intesa si parla da mesi, ma non c'è ancora l'intesa.Al Lido la richiesta è sempre la stessa: una maggiore sicurezza del traffico.