Anche l'Ascoli sbanca il "Penzo" di Venezia 2-0 e per i neroverdì è penultimo posto in classifica ovvero lotta salvezza.

Federico Dionisi, al suo quarto centro consecutivo, con la doppietta in laguna raggiunge i 116 gol in serie B ed è il giocatore in attività, col maggior numero di reti segnate in cadetteria.