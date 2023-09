Punto ATM in Piazza San Marco trasformato in una discarica. La foto choc nel salotto buono di Venezia

VENEZIA - Una lettrice ci ha inviato questa foto che vedete in copertina e per intero all'interno dell'articolo, che mostra una situazione quanto meno imbarazzante: il degrado, la sporcizia e l'incuria all'interno del Punto ATM sotto le procuratie Vecchie in Piazza San Marco. L'immagine è stata catturata alle 17.43 di mercoledì 20 settembre 2023. Insomma, nel salotto buono della città, nel centro più fotografato, e non esattamente dopo una domenica o un sabato di afflusso turistico oltre la norma, ma un mercoledì qualsiasi. L'immagine non necessita di ulteriori commenti, parla da sola.