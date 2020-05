Marghera, pentola dimenticata sul fuoco, prende fuoco la cucina

MARGHERA Attimi di tensione ieri pomeriggio, poco dopo le 14:30, per un principio d'incendio in abitazione. I vigili del fuoco, allarmati dai vicini, sono intervenuti in via Trieste a Marghera per l’incendio di un locale cucina al terzo piano di un condominio per una pentola lasciata sul fuoco. I pompieri sono accorsi da Mestre con grande spiegamento di forze: un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala e nove operatori hanno in breve tempo spento le fiamme della cucina, evitando il coinvolgimento dell’intero appartamento, comunque danneggiato dal fumo. Le operazioni di messa in sicurezza dell’appartamento da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Fortunatamente non è stato registrato alcun danno alle persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA