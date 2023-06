VENEZIA - Tragedia sfiorata questo pomeriggio alle Mercerie, l’arteria che collega Rialto con piazza San Marco, in questi giorni affollatissima di turisti. Attorno alle 17.30 si sono staccati grossi pezzi di cornicione da un edificio dove la calle diventava più stretta. Un uomo che passava in quell’istante è stato letteralmente sfiorato ed è illeso per miracolo. Subito dopo la chiamata ai vigili del fuoco, sono cominciati gli accertamenti mentre la polizia locale ha chiuso quel tratto di strada deviando la gente lungo altre direttrici. La messa in sicurezza è ancora in corso.