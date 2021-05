Covid in Veneto, negli ospedali terapie intensive sotto i 100 positivi e nelle aree non critiche 804 pazienti Il bollettino

Il calo della curva del Covid prosegue in modo costante in Veneto. Oggi, per la prima volta dopo molti mesi, il numero dei ricoverati in terapia intensiva è sceso sotto le 100 unità. I contagi nelle ultime 24 ore sono stati 293, e 8 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.283, quello delle vittime a 11.507. Scende il maniera netta il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali: 903 (-38), dei quali 804 (-24) nelle aree non critiche, e 99 (-14) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 12.646. L'incidenza dei nuovi positivi rispetto ai 32.273 tamponi processati nella giornata di ieri è dello 0,90%. «Non bisogna abbassare la guardia - ha detto l'assessore alla sanità, Manuela Lanzarin - ma il virus sta circolando in modo molto limitato».

