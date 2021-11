Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 27 novembre 2021. Ci sono stati 2.113 i nuovi contagi e 6 vittime in 24 ore

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , sabato 27 novembre 2021. Ancora una volta il report della Regione registra oltre duemila contagi in 24 ore, il virus continua a crescere nelle province venete. Per la precisione sono stati 2.113 i nuovi contagi sul nostro territorio, le province più bersagliate sono quelle di Treviso, Padova, Venezia e Vicenza. Sale così a 511.449 il numero dei positivi da inizio pandemia, mentre sono 27.612 gli attualmente positivi. La conta dei morti sale a 11.941, con 6 vittime. L'incidenza dei casi su 106.724 tamponi (24.019 molecolari e 81.705 test rapidi) è dell'1,97%. Sale anche la pressione sugli ospedali.

APPROFONDIMENTI COVID19 Bollettino Covid di ieri, 26 novembre 2021: 13.686 contagi e 51... PADOVA Vaccini ai bambini della fascia 5-11 anni: 50mila già in lista IL MONITORAGGIO Covid, report Iss: dal Friuli al Veneto, ecco le 10 Regioni a... PADOVA Quindici suore, il coro della polifonica e la cena tra anziani: tre... LA SITUAZIONE Variante Omicron, in Europa rischio «alto o molto alto».... I DATI Covid nelle scuole venete: in quarantena 13.189 studenti e 800... POSITIVO Covid, contagiato il direttore dell'ospedale di Montebelluna SUD AFRICA Variante Omicron, sintomi, contagiosità, diffusione: le...

Variante Omicron, sintomi, contagiosità, diffusione: le risposte di infettivologi e virologi. «Più veloce di Delta»

Contagi di oggi nelle province del Veneto

In quattro capoluoghi si sono oltrepassati i 400 contagi in un giorno: si tratta di Treviso, dove ce ne sono stati 451, Padova e Venezia, con 412 cadauna, e Vicenza, con 407. I nuovi positivi a Vicenza sono stati invece 275,

Ospedali veneti, salgono i ricoveri

Prosegue la pressione ospedaliera, con 488 ricoveri in area non critica (+26) e 90 (+1) in terapia intensiva.

Vaccini, quanti ne sono stati fatti?

Prosegue la crescita delle prime dosi di vaccino anti-Covid in Veneto, che ieri hanno superato quota duemila, con 2.276 dosi inoculate a chi non aveva mai eseguito la profilassi. E la popolazione con almeno una dose sale all'85,2%. Il report regionale segnala per ieri un totale di 25.481 dosi somministrate, di cui 21.431 sono addizionali o booster. La popolazione che ha ricevuto la terza dose è di 401.797 persone, pari al 9,2% degli 'over 12'. Ad aver ricevuto due dosi sono invece 3.671.252 persone, pari all'83,9% della popolazione vaccinabile.