Covid in Veneto, il bollettino di oggi , domenica 19 settembre 2021. Sono stati 364 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Delle province venete la più colpita è Padova, con 101 nuovi positivi, segue Treviso con 74, Vicenza con 66, Venezia con 53, Verona con 47, Rovigo con 9 e Belluno con 4. Salgono a 465.183 i positivi da inizio pandemia, il numero dei morti è di 11.739, con un decesso in più. Gli attualmente positivi sono 12.154.

Si registra inoltre nelle ultime 24 ore un paziente in meno ricoverato in area critica e uno in più in area non critica.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF