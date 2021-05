I report regionali: ieri vaccini a quota 44.652 dosi, contagi in discesa e 5 morti

VENEZIA - Il report regionale di Azienda Zero di oggi, 28 maggio 2021, alle 8 del mattino, e rispetto alle 17 di ieri, parla di 131 nuovi positivi (+ 42 Venezia, + 30 Treviso, + 23 Verona, + 16 Vicenza) e di cinque nuovi pazienti deceduti in ospedale o extra ospedale. Il totale dei morti ad oggi è di 11.551.

Attualmente i casi attualmente positivi ad oggi sono 9.043, mentre il dato cumulativo dei guariti è di 402.325, rispetto a quelli che hanno avuto un tampone positivo, che sono 422.919.

Il bollettino inoltre segnala un calod ei ricoveri: 308 ricoverati in area non critica (-16), e 57 in terapia intensiva (-4). Dal 21 febbraio 2020 i decessi in ispedali per acuti sono stati 7.805, i dimessi 21.679.

Nelle strutture territoriali, trasferiti dagli ospedali per acuti, si contano attualmente 60 ricoverati positivi (+3) e 42 guariti.

Le vaccinazioni

Per quanto riguarda il report vaccini, la giornata di ieri è stata una delle più intense dall'inizio della campagna vaccinale anti Covid in Veneto, con 44.652 dosi somministrate, delle quali oltre 26.000 di richiami.

Il totale finora è di 2.693.645 dosi utilizzate, il 93,3% di quelle ricevute dalla sanità veneta. Le persone che hanno già completato il ciclo vaccinale sono 884.697, il 18,1% della popolazione, quelle che hanno avuto almeno una dose 1.781.402 (36,5%). L'andamento settimanale delle dosi (24 - 30 maggio) ne prevede al momento 133.966.