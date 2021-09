Dario, autista Actv ucciso dal Covid, lascia un figlio di 14 anni. Il cordoglio dei colleghi: «Ti ricorderemo per sempre»

VENEZIA - Morto di Covid un autista cinquantenne dell'Actv. Dario Paneghel da alcune settimane era ricoverato in terapia intensiva, malgrado le cure non è stato possibile strapparlo alla morte. Le sue condizioni negli ultimi giorni sono precipitate fino al tragico epilogo. L'uomo lascia un figlio di 14 anni. Sui social il cordoglio dei colleghi affranti dalla notizia. «Dario non ce l'ha fatta, covid maledetto. Addio collega ti ricorderemo sempre»