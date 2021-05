MESTRE - Il pranzo ancora ancora, ma per la cena all’aperto è un po’ freschino. E poi sta arrivando il maltempo. Anzi, è già arrivato, e con due settimane di pioggia si rischia di buttare via anche maggio, complicando non poco una ripartenza segnata pure dai tentativi dei locali di riconvertire un servizio colpito duro dal taglio del consumo al banco, che per alcuni ricopriva altresì una sorta di ruolo sociale.

CLIMA NON IDEALE

«La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati