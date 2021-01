La mappa del rischio contagio per l'Europa: in Italia, Veneto e Friuli Venezia Giulia diventano "rosso scuro"

La pandemia Covid dilaga in tutta Europa, costretta ad aggiornare anche la divisione "in colori" dei vari Stati del continente. Da una parte il governatore del Veneto, Luca Zaia, aspira a tornare in zona gialla dalla prossima settimana, dall'altra l'Europa, nella sua mappa del "rischio contagio", inserisce l'Italia tra i paesi con zone "rosso scuro", e fra queste potrebbero esserci proprio il Veneto, o parte di esso, e il Friuli Venezia Giulia, oltre alla Provincia autonoma di Bolzano, insomma, quasi tutto il Nordest. La classificazione europea non ha effetti sulla modulazione interna all'Italia in fasce di colore, aggiornata settimanalmente dal Ministero della Sanità.

Zone rosso scuro

L'Italia è tra i Paesi Ue con alcune zone, quindi, che diventano "rosso scuro", la nuova colorazione per le aree europee ad alto rischio Covid. Lo ha detto il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, anticipando i risultati di una simulazione della nuova mappa del contagio in Ue realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc -European Centre for Disease Prevention and Control).

«Dieci-venti Paesi Ue» presentano zone ad alto rischio che passano nella categoria "rosso scuro": tra questi ci sono ampie zone del Portogallo e della Spagna e alcuni territori in Italia, Francia, Germania e Paesi scandinavi, ha detto.

Quando scatta il rosso scuro?

L'aggiunta del rosso scuro serve «per riflettere l'alto livello di infezioni parzialmente legate a nuove varianti di Coronavirus». Ha spiegato il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, presentando la proposta della Commissione Ue sui viaggi dentro e fuori ai confini Ue . «La nuova categoria» di rischio « si applica alle aree in cui il tasso di notifica delle infezioni di 14 giorni è di 500 o più », ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA