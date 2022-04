Covid in Veneto: 4.891 casi e 4 morti. Calano i contagi, ma potrebbe essere effetto del fine settimana Il bollettino

Covid in veneto nel bollettino di oggi 24 aprile 2022. Sono 4.891 i nuovi casi e 4 i morti in 24 ore. Si registra quindi una flessione sia nel numero dei positivi che dei decessi, ma il dato potrebbe risentire della flessione che si registra sempre durante i fine settimana.

Le persone attualmente positive sono 74.887, mentre le vittime da inizio pandemia sono 14.392. Negli ospedali veneti la situazione delle persone ricoverate registra solo qualche oscillazione: sono 857 (-7) le persone ricoverate in area non critica, mentre sono 34 (-1) i pazienti in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI 23 APRILE 2022 Covid in Veneto, il virus non si ferma: 7mila casi e 8 morti. Quasi... 22 APRILE Covid in Veneto, altri 6.900 nuovi casi e 11 vittime. I positivi... IL CASO Omicron, la variante elude gli anticorpi: ecco perché è... I DATI Covid, boom di contagi: quasi 100 mila casi. Pregliasco: alta...

BOLLETTINO DEI CONTAGI DA COVID IN VENETO---LEGGI

REPORT DELLE VACCINAZIONI IN VENETO---LEGGI