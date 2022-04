Covid, il bollettino di oggi 20 aprile: i nuovi casi sfiorano i 100mila. Tasso di positività al 16,3%

Tornano a sfiorare quota 100mila i nuovi positivi. Sono infatti 99.848 i contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 27.214. Le vittime sono invece 205, in aumento rispetto alle 127 registrate ieri.

Sono 610.600 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 174.098. Il tasso di positività è al 16,3%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri. Sono 413 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 44. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.207, ovvero 7 in meno rispetto a ieri.

APPROFONDIMENTI I DATI Lazio, il bollettino di oggi 20 aprile: 10.681 nuovi casi (4.926 a... SALUTE Omicron, trovata in Veneto una nuova variante del virus IL FOCUS Mascherine al chiuso, dove andranno indossate dal 1° maggio? Cosa...

Covid, ipotesi eliminazione dell'obbligo al chiuso a fine aprile: in settimana la decisione

Vaccini, reazioni avverse in meno di un caso su mille: Pfizer il più utilizzato