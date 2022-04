Covid in Veneto, il virus non si ferma: 7mila casi e 8 morti. Quasi tutte le province sopra i mille contagi Il bollettino

Covid in Veneto, il bollettino di oggi 23 aprile 2022 dei contagi nel territorio regionale. Non si placa la crescita di positivi con una media di 7mila nuovi casi al giorno. Sono 6.984 i nuovi positivi e 8 i morti in 24 ore. Padova, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona sono abbondantemente sopra i mille casi in un solo giorno. Le persone attualmente positive sono 75.318 e le vittime da inizio pandemia 14.388. Infine le persone contagiate sono complessivamente 1.541.455.

Negli ospedali veneti

Lieve flessione, invece, nel numero dei pazienti ricoverati negli ospedali veneti: sono 864 (-27) i malati in area non critica e 35 (-1) quelli ricoverati in terapia intensiva.

